Аларский район, Иркутская область, 28 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Аларском районе Иркутской области правоохранители работают на месте опрокидывания междугороднего автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла рано утром 28 августа.

Цитата из видео УМВД по Иркутской области ДТП в Приангарье

По предварительным данным, на федеральной трассе Р-255 вблизи посёлка Кутулик водитель автобуса Golden Dragon не заметил знаков о дорожных работах и слетел в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В салоне в этот момент находились сорок пассажиров.

«Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток получили травмы, осмотрены медиками, отпущены домой. Еше один, 58-летний мужчина госпитализирован. Оставшиеся граждане пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на трассе «Байкал» произошло столкновение легковых автомобилей AUDI 100 и KIA K5, движущихся во встречном направлении. В результате были госпитализированы четыре человека.

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