Сысерть, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM В Свердловской области житель Сысерти напал на полицейских с ножом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Наручники ru.torange.biz

Инцидент произошёл в одном из садовых товариществ. Пьяный гражданин устроил дебош. Когда полицейские приехали, то он пытался скрыться, а затем пошёл на них с ножом и угрожал.

В итоге гражданина ранили в ноги. Полицейские оказали ему первую помощь.

Установлено, что ранее задержанный был неоднократно судим. Судили его и за убийство.