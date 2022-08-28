Сысерть, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM Житель Сысерти (Свердловская область) угрожал ножом своей подруге и пытался напасть на полицейских. Правоохранители при задержании были вынуждены применить оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Нападение с ножом Publicdomainpictures.net

На территории садового товарищества пьяный 38-летний местный житель начал угрожать ножом и топором своей сожительнице и соседям. После того, как была вызвана полиция, дебошир попытался напасть с ножом на её сотрудников. Их попытки успокоить нападавшего ни к чему не привели, равно как и предупредительный выстрел в воздух. В итоге правоохранителям пришлось стрелять уже ему по ногам.

Нападавший, ранее судимый за кражу и убийство, был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.