Ансамбль песни и пляски ЦВО дал концерт российским военным в Донбассе
Донецк, 28 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступил перед участниками специальной военной операции, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Программа концерта состояла из аранжировок песен военных лет и современных патриотических песен.
В ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступят в десяти воинских частях Минобороны РФ.