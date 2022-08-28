Донецк, 28 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступил перед участниками специальной военной операции, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Балалайка с лаптями»

Программа концерта состояла из аранжировок песен военных лет и современных патриотических песен.

В ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступят в десяти воинских частях Минобороны РФ.