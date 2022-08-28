Донецк, 28 августа, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В ДНР в ночь с 27 на 28 августа зафиксированы обстрелы Донецка и Макеевки со стороны ВСУ, сообщил телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров

По Ленинскому району Донецка в 05:05 выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому району в 23:30 — пять снарядов калибром 155 мм, по населённому пункту Макеевка в 00:40 — четыре снаряда калибром 155 мм.

Также в 23:00 27 августа по населённому пункту Пантелеймоновка было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.