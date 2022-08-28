Иркутск, , 06:25 — REGNUM Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся, предварительно съехав с шоссе. в Иркутской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла возле посёлка Кутулик, на участке дороги, где проводились дорожные работы. Рейсовый автобус Golden Dragon направлялся с пассажирами из Усть-Кута в Иркутск, предполагается, что водитель не заметил вовремя предупредительных знаков, не снизил вовремя скорость, что и привело в итоге к опрокидыванию автобуса.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний подросток. По предварительной информации, один из пассажиров, 58-летний мужчина, был госпитализирован, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь и после осмотра и обследования медиками были выписаны, госпитализация им не понадобилась.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тройном ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске, в результате которого пострадали семь человек.

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