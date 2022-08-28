Индианаполис, США, , 06:08 — REGNUM Трое бойцов нидерландского спецназа пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный возле отеля в американском штате Индиана. Об этом 27 августа передает портал NL Times.

Стрельба

Инцидент произошёл рано утром 27 августа, около 03:30 (10:30 мск) возле отеля Hampton Inn в городе Индианаполис, где остановились спецназовцы на период, свободный от службы. Бойцы прибыли в город на учения, которые проходили в городском учебном центре Маскататука.

Обстоятельства, предшествовавшие стрельбе, пока остаются невыясненными. Все пострадавшие были госпитализированы, один человек находится в критическом состоянии, двое других уже могут общаться и отвечать на вопросы, врачам удалось стабилизировать их состояние.

Личность стрелявшего не установлена, он разыскивается. Полиция предполагает, что спецназовцы могли ввязаться в драку в другом районе города, так как незадолго перед стрельбой у отеля в полицию поступал сигнал о драке с участием военных. Сотрудники полиции выясняют, нет ли связей между этими двумя происшествиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в американском штате Нью-Джерси, в результате которой погиб человек.

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