Канада, 28 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на турнире в Гранби (Канада). Как сообщает «Спорт-Экспресс», после этого она улучшит свои позиции в рейтинге WTI.

si.robi Дарья Касаткина

В финале турнира Касаткина обыграла Дарью Сэвилл (в девичестве Гаврилову) со счётом 6:4, 6:4. После этого российская теннисистка, на данный момент являющаяся десятой ракеткой мира, должна подняться на девятое место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касаткина не исключила для себя вариант смены гражданства и рекомендовала задуматься об этом молодым теннисистам.