Флорида, США, 28 августа, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Эксперта для оценки изъятых в имении Дональда Трампа документов может назначить по просьбе экс-президента США суд во Флориде. Об этом 27 августа сообщает NBC News.

Дональд Трамп

Судья уточнила, что склонна согласиться с экс-американским лидером и назначить специального эксперта для оценки и проверки некоторых документов из числа изъятых в имении Трампа во время обыска.

Уточняется, что судья заявила о «предварительном намерении» удовлетворить просьбу Трампа, но окончательное решение ещё не принято. При этом отмечается, что проверка коснётся только тех документов, которые будут защищены адвокатской тайной, либо привилегиями первого лица государства. О секретных документах речи не идёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд во Флориде обязал власти опубликовать обоснование обыска имения Трампа в Мар-а-Лаго. При этом судом допускается публикация отредактированной версии документа, где не будут указаны методы расследования и источники информации.