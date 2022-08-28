Омск, 28 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В Омске правоохранители устанавливают обстоятельства тройного ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла 27 августа в Центральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

УМВД по Омской области Микроавтобус попал в аварию в Омске

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на пересечении улиц проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ, который в результате опрокинулся и столкнулся с автомобилем Kia.

«В результате аварии доставлены в медицинское учреждение пассажиры микроавтобуса — мужчины 1980, 1976, 1945, женщины 1968, 1983 гг. р., пассажиры автомобиля ВАЗ — мужчина 1996 г. р. и 19-летняя девушка», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту столкновения легкового автомобиля с трактором, в результате чего погибли четыре человека, в том числе две девочки 10 лет и 1 года.

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