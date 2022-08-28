Москва, 28 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие доставили более 76 тонн гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Харьковской области. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Местным жителям доставили канцтовары, бытовую химию, питание для детей и продуктовые наборы.

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой колонна автомобилей военных и МЧС везёт гуманитарный груз.