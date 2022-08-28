Нью-Джерси, США, , 05:20 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате стрельбы в кальянной в американском штате Нью-Джерси. Об этом 27 августа сообщил портал nypost.

Стрельба из пистолета OpenClipart-Vectors

Как уточнили в полиции округа Оушен, инцидент со стрельбой произошёл в заведении Top Tier Hookah Lounge. В результате стрельбы один человек получил тяжёлое ранение и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Два человека пострадали, один из них сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Второму пострадавшему после оказания помощи были даны необходимые рекомендации, он будет лечиться амбулаторно.

Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства и причины конфликта, приведшего к стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при стрельбе в приюте для бездомных в американском штате Кентукки.

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