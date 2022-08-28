Вашингтон, 28 августа, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке, когда-то работавший над своей версией многосерийной экранизации комиксов «Песочный человек», признался, что не смог бы снять хорошее шоу на основе этого произведения. Об этом 28 августа сообщает портал TV Line.

Steel Wool Полное собрание комиксов Нила Геймана о песочном человеке

Как пояснил продюсер, кинокомпания Warner Bros. дала ему шанс с «Песочным человеком», но поставила задачу создать сериал для кабельного телевидения.

«Это был мой любимый комикс, он вдохновил меня на создание «Сверхъестественного «, поэтому я попытался. Нил (писатель и автор комикса Нил Гейман — ИА REGNUM) был добрым и терпеливым, но, в конце концов, это было бы плохое шоу», — сказал Крипке, таким образом объяснив, почему проект его «Песочного человека» был в итоге закрыт. Он также заявил, что в восторге от сериала Netflix, который назвал «сочным и ошеломляющим».

Отметим, сам Нил Гейман ранее назвал сериал Крипке «потрясающей версией «Песочного человека» для кабельного телевидения», пояснив, что в случае создания экранизации для кабельного ТВ автор сериала теряет очень много из того, что делает шоу «Песочным человеком». Писатель подчеркнул, что несмотря на все ограничения Крипке «проделал отличную работу».