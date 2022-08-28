Москва, , 04:57 — REGNUM Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до +32 градусов ожидаются 28 августа в Москве. Прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Парк «Зарядье». Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Днём в Москве температура воздуха повысится до +30…+32 градусов, ночью ожидается похолодание до +17 градусов.

В Московской области днём ожидается +28…+33 градуса, без осадков. В тёмное время суток температура воздуха понизится до +14…+19 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно южный и юго-восточный, его скорость достигнет 4-9 м/сек. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве из-за аномально жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23:00 мск 28 августа.

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