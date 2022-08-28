Москва, 28 августа, 2022, 04:51 — ИА Регнум. В Сирии в районе Эт-Танф совершено нападение на пост танковой бригады ВС САР, один военнослужащий погиб. Об этом сообщили 27 сентября в Минобороны РФ на брифинге, посвящённом ситуации в Сирийской арабской республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США «международной коалиции», боевики совершили нападение на пост сводного отряда 134 танковой бригады вооруженных сил САР с использованием кустарного БПЛА. В итоге один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

«Очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, наглядно демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой «антитеррористической коалиции» обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов», — говорится в заявлении МО РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 августа, трое военнослужащих САР были ранены при попытке прорыва боевиков из контролируемого армией США района Эт-Танф. Боевики использовали пикапы с установленными на них пулемётами, в результате начавшегося боя трое террористов были убиты.