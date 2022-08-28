Нью-Йорк, США, 28 августа, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Завершились съёмки сериала, в основу которого легла видеоигровая франшиза Twisted Metal. Об этом 28 августа сообщил на своей странице в соцсети шоураннер (главный продюсер) проекта Майкл Джонатан.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

«Вот и конец первого сезона!», — написал Джонатан в публикации. Пост он сопроводил фотографией ледяной скульптуры, выполненной в виде логотипа шоу. Продюсер похвалил за работу актёров и членов съёмочной группы, отметив, что они были «чем-то особенным».

«Последний день съемок был похож на последний день в лагере: много смеха, немного слез и мороженое, которое раздавали из кузова грузовика Сладкоежки (Sweet Tooth — персонаж игр Twisted Metal),» — рассказал руководитель проекта.

Напомним, оригинальная Twisted Metal вышла в 1995 году на консоли PlayStation, релиз последней игры франшизы, которая представляет собой ремейк первой части, состоялся в феврале 2012 года на PlayStation 3. Игры этой серии выполнены в жанре гонок на выживание.