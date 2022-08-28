История вопроса

В июле 2022 года глава “Роскосмоса” Юрий Борисов заявил, что Россия после 2024 года выйдет из проекта МКС и начнет формирование собственной орбитальной станции. Предполагается, что новая станция будет состоять из нескольких модулей и рассчитана на экипаж численностью 2-4 человека. Россия выполнит все обязательства перед иностранными партнерами, однако приоритетом является создание национальной станции, сказал Борисов.