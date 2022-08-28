Лос-Анджелес, США, 28 августа, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон выложил в Сеть новый постер будущего кинокомикса «Чёрный Адам», на котором Доктор Фейт запечатлён в костюме. Изображение было опубликовано 27 августа на странице актёра в соцсети.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

«Фейт не допускает ошибок», — таким утверждением Джонсон сопроводил публикацию. Он также напомнил подписчикам, что персонажа в «Чёрном Адаме» сыграет «единственный и неповторимый» Пирс Броснан.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дуэйн Джонсон убедил продюсеров Warner Bros. в том, что фильм о Чёрном Адаме стоит отделить от кинокомиксов про Шазама. Изначально кинокомпания хотела, чтобы персонаж Джонсона выступил в качестве противника Шазама, но актёр посчитал, что такая концепция не будет работать. Премьера «Чёрного Адама» в США запланирована на 21 октября 2022 года.