Берлин, 28 августа, 2022, 04:26 — ИА Регнум. В Германии тайно создана холдинговая компания Securing Energy for Europe для проведения возможной национализации бывшей дочерней компании «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, сообщила 28 августа газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Компания была создана с целью проведения национализации Gazprom Germania.

Это подтвердили в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии. Создание холдинговой компании подготовили в мае «в качестве меры предосторожности».