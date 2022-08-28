Пушкино, Московская область, 28 августа, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Подмосковье правоохранители задержали одного из участников массовой драки со стрельбой в Пушкино, сообщает 27 августа агентство «Москва».

40.мвд.рф Нелегальные мигранты

Издание приводит слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, согласно которым задержанный — мужчина 1986 года рождения.

Напомним, 26 августа в Пушкино произошла массовая драка. Жители близлежащих домов слышали выстрелы. При приближении полиции участники драки разбежались. Согласно ряду телеграм-каналов, речь шла о столкновении двух групп мигрантов.