Майами, США, 28 августа, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Оружие начали скупать у жителей власти американского города Майами для последующей отправки его киевскому режиму. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба городской администрации в своём аккаунте в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Программа выкупа оружия стартовала 26 августа и власти пока не собираются её закрывать. Выкуп оружия производится в Belafonte Tacolcy Center. Как отмечает администрация города, таким способом жители делают сразу два дела: очищают город от оружия и помогают жителям б. УССР.

Департамент полиции предлагает 50 долларов за пистолет, за дробовик или ружье можно выручить 100 долларов, а за 150 долларов власти будут выкупать оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США расширили за последние месяцы объёмы поставок вооружений киевскому режиму, осуществляемые морским путём.