Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Глава студии Nightdive Стивен Кик пролил свет на судьбу проекта третьей части игры System Shock. Интервью с ним было опубликовано 27 августа на портале Video Games Chronicle.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчик сообщил, что студия OtherSide Entertainment, изначально купившая права на разработку новой игры серии, впоследствии продала их Tencent и они всё ещё принадлежат китайскому IT-гиганту.

«Таким образом, у Tencent в настоящее время есть права на третью игру, а у нас есть права на ремейк первой игры и, возможно, ремейк второй игры. Примерно так обстоит дело сейчас», — сказал Кик. Он отметил, что «технически» Tencent сможет также выпустить четвёртую и пятую игры, но пока стоит дождаться момента, когда компания представит третью часть.

Напомним, в марте 2022 года геймдизайнер Уоррен Спектор сообщил, что OtherSide Entertainment прекратила разработку третьей System Shock ещё в 2019 году. Пока Tencent хранит молчание по поводу System Shock 3, компания не выпустила ни одного анонса с момента приобретения прав на реализацию проекта. Студия Nightdive выпустила новый трейлер ремейка System Shock 25 августа 2022 года.

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