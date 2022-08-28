Вашингтон, 28 августа, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Глава студии Nightdive Стивен Кик пролил свет на судьбу проекта третьей части игры System Shock. Интервью с ним было опубликовано 27 августа на портале Video Games Chronicle.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчик сообщил, что студия OtherSide Entertainment, изначально купившая права на разработку новой игры серии, впоследствии продала их Tencent и они всё ещё принадлежат китайскому IT-гиганту.

«Таким образом, у Tencent в настоящее время есть права на третью игру, а у нас есть права на ремейк первой игры и, возможно, ремейк второй игры. Примерно так обстоит дело сейчас», — сказал Кик. Он отметил, что «технически» Tencent сможет также выпустить четвёртую и пятую игры, но пока стоит дождаться момента, когда компания представит третью часть.

Напомним, в марте 2022 года геймдизайнер Уоррен Спектор сообщил, что OtherSide Entertainment прекратила разработку третьей System Shock ещё в 2019 году. Пока Tencent хранит молчание по поводу System Shock 3, компания не выпустила ни одного анонса с момента приобретения прав на реализацию проекта. Студия Nightdive выпустила новый трейлер ремейка System Shock 25 августа 2022 года.