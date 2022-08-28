Варшава, , 04:02 — REGNUM Продовольственный кризис из-за высоких цен на газ возможен в ближайшие месяцы в Польше. Об этом 27 августа рассказала газета Wiadomości.

Распад Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с подорожанием энергоносителей в стране закрылось множество предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Например, компания Grupa Azoty объявила о закрытия предприятия, специализирующегося на производстве удобрений и компонентов создания пластмасс, а заводы группы Capital снизили на 10% объём производства аммиака.

Из-за этого в пищевой промышленности начался дефицит товаров, необходимых для производства. В частности, практически исчез углекислый газ. В результате с полок магазинов могут исчезнуть меньше чем через месяц мясо, молоко и молочные продукты и ряд других товаров.

По состоянию на сегодняшний день в Польше на грани закрытия находятся множество продуктовых предприятий, некоторые из них были вынуждены обратиться к государству за помощью.

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