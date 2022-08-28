Бразилиа, 28 августа, 2022, 03:56 — ИА Регнум. В Бразилии суд освободил немецкого консула Уве Херберта Хана, которого задержали в ходе расследования смерти его мужа, сообщило агентство Reuters.

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Освобождение Хана подтвердили в управлении тюрем штата Рио-де-Жанейро. Суд принял такое решение, потому что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений.

Консула Хана задержали в связи со смертью его мужа, гражданина Бельгии Вальтера Анри Максимильяна Биота. Консул заявил, что его муж упал из-за плохого самочувствия, ударился головой и умер. Полиция заявила об уликах, указывающих, что Биот был избит, и предположила, что Хан пытался скрыть совершённое им преступление.