Лондон, , 03:51 — REGNUM Внутри западноевропейских стран существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи киевскому режиму, пишет британский политический обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation.

Британия

По словам Дежевски, если Британия всегда выступала за всестороннее оказание помощи Киеву, то позиция Франции, Германии и особенно Италии была не такой однозначной. Однако в конце концов страны «Старой Европы» в этом вопросе всегда присоединялись к «Новой».

"Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать [киевский режим]. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой — или с тем и другим сразу, — правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

По словам Дежевски, наиболее горячие споры относительно серьёзного роста цен на электроэнергию разворачиваются именно в Британии. Местные элиты по-прежнему настроены на необходимость внушать общественности, что в энергетическом кризисе виновата Россия, однако британские политики, по мнению автора, настолько дискредитировали себя, что все их слова вызывают у общества недоверие.

Мэри Дежевски На самом деле произошло следующее: после начала конфликта на [территории бывш. УССР] Великобритания и Евросоюз отступили от своей давней практики освобождения энергетического сектора России от санкций и ввели ограничения на импорт её нефти и газа. Теперь мы имеем дело с прямыми последствиями этого решения. Таким образом, хотя связь между ростом цен на энергоносители и конфликтом [на территории бывш. УССР] действительно существует, любые попытки Евросоюза или Великобритании возложить всю вину на Россию поставят ребром вопрос, от которого пока все пытаются уклониться. Как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа? Как долго люди будут поддерживать конфликт, на который они не давали согласия — ни в парламенте, ни на каком-либо другом общественном форуме?

По словам обозревателя, следующему премьеру Британии придётся столкнуться с «тяжёлой реальностью» в виде энергетического кризиса на фоне приближающейся зимы. «Если общественное давление заставит Британию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец хрупкому европейскому консенсусу и, соответственно, той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает [киевскому режиму]», — пишет Дежевски.