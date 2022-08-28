Токио, , 03:41 — REGNUM Nintendo и поклонники серии аркадных гонок Mario Kart отметили 30-летие франшизы. Публикацию компания разместила 27 августа на своей странице в соцсети.

Super Mario Joseph Redfield

«30 лет назад в Японии состоялся релиз Super Mario Kart на консоли SNES», — напомнил Nintendo фанатам. Компания предложила им вспомнить оригинальную игру и поностальгировать, запустив её в сервисе Nintendo Switch Online. Разработчик обратил внимание, что в этой версии Mario Kart присутствует возможность играть по сети и предложил геймерам поделиться скриншотами или видео игрового процесса.

Напомним, оригинальная Mario Kart вышла 27 августа 1992 года. Последнюю игру франшизы Mario Kart 8 Deluxe Nintendo выпустила 28 апреля 2017-го.

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