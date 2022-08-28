Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2022, 03:29 — ИА Регнум. В понедельник, 29 августа, в Петропавловске-Камчатском открывается второй этап всероссийского форума «Экосистема». В преддверии события корреспондент ИА REGNUM побеседовал с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Уважаемый Владимир Викторович, первый этап форума «Экосистема» прошел в конце мая в Вологодской области, и был посвящен устойчивому развитию и природосбережению при работе сложных производств. Теперь участников форума ждет Камчатка — «Заповедный край». Какие экологические технологии, свойственные только вашему региону, Камчатка покажет участникам форума?

Формат Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», который будет проходить у нас, на Камчатке, будет весьма отличаться от традиционной формы проведения форумов.

Участники не только будут обсуждать различные темы экологической направленности, находясь на основной площадке форума, но и смогут побывать в живописных местах нашего края.

Участники форума примут участие в практических выездах, которые будут проводиться совместно с партнерами форума, Российское общество «Знание», АНО «Национальные приоритеты» и ППК «Российский экологический оператор».

Так, ребята отправятся на Халактырский пляж, где встретятся с океанологами и экологами и примут участие в исследовании палеоцунами, узнают все о «красных приливах, отберут пробы и проанализируют качество воды на выездной мобильной станции Росгидромета. Также они пообщаются с сёрферами и попробуют встать на доску.

В рамках другого выезда участники выйдут на сапах и каяках в Авачинскую бухту вместе с учёными и отберут пробы гидробионтов. Проверят их в научных лабораториях КамчатНИРО и Камчатского государственного технического университета, где смогут оценить экологическое состояние бухты а затем предложить креативные решения её очистки.

Молодежь ждет промышленная экскурсия на Мутновской геотермальной электростанции, где они смогут сделать замеры на станции и на близлежащих горячих термальных «Дачных источниках». В дальнейшем участники разработают проект туристической площадки с целью сохранения экосистем данного природного геологического объекта.

Форумчане разработают экологические уроков для учеников и проведут их потом в школах Камчатки.

Участники форума также предложат своё видение проекта будущего лагеря «Сириус» с высокими экологическими стандартами зеленой архитектуры, который станет местом проведения будущего ежегодного экологического форума на Камчатке.

2022 год на Камчатке объявлен годом культуры коренных народов. Конечно, этнографические изыскания очень важны — постепенно уходят носители традиций, преданий и песен. Что делают в регионе для их сохранения?

На Камчатке проживают восемь коренных народа Севера и Дальнего Востока, носители языка и культуры уходят из жизни, а их потомки не всегда готовы перенимать опыт старшего поколения. Поэтому с целью сохранения нематериального культурного наследия специалисты нашего, камчатского центра народного творчества, проводят фольклорно-этнографические экспедиции в населенные пункты, в том числе, отдаленные и труднодоступные, где живут носители традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.

В ходе экспедиций они ведут работу по сбору фольклорного и этнографического материала. Ежегодно проходит несколько таких поездок. Специалисты встречаются со старейшинами и мастерами, собирают информацию по пошиву традиционной одежды, записывают родовые мелодии и сказки, снимают уникальные кадры работы оленеводов в тундре, проведение обрядовых действий и приготовление пищи по традиционным рецептам.

На основе собранных материалов ежегодно издается сборник «Из глубины Камчатки», куда входят все собранные материалы, также информацию размещают на сайте Камчатского центра народного творчества.

Хочу отметить, что мы принимаем меры по сохранению языком КМНС и с помощью цифровых технологий. Так, в прошлом году было разработано мобильное приложение (разговорник на ительменском языке) «Ӄӽынэсхч» (Скажи), которое позволяет познакомиться с основами ительменского языка, с особенностями его произношения и написания.

Но есть и другие, не менее важные задачи — как, например, на Камчатке решаются вопросы сохранения качества среды традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов региона?

Правительством Камчатского края разработан проект нормативного правового акта «Об утверждении порядка образования территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, регионального значения».

Этим проектом постановления правительства Камчатского края об образовании ТТП утверждается порядок образования территорий традиционного природопользования, определяется поэтапно процедура образования территорий, а также устанавливается перечень документов, необходимых для принятия решения об их образовании. Срок процедуры образования ТТП, с учетом необходимости рассмотрения обращения об образовании ТТП, подготовки материалов проектирования ТТП и сведений о ее границах, проведения комплексных научно-исследовательских работ и иных этапов, будет составлять около года.

Что дает образование ТТП для коренных народов? Это, во-первых, статус самой территории, предполагающий максимальное ограничение промышленной деятельности на этих участках. Особый правовой режим ТТП предполагает, что промышленность и освоение уходят на второй план, а в приоритет ставится преимущественное право природопользования коренных малочисленных народов и бережное природосберегающее отношение к окружающей среде на образованных ТТП. Коренные народы всегда жили и живут в интеграции с природой, их культура и быт неотделимы от нее. Как результат — сохранение и улучшение экологии.

Проектом постановления об образовании ТТП также будет предусматриваться ряд ограничений на образование ТТП. Так, невозможно будет образовать ТТП на территориях с иными установленными правовыми режимами, а также предоставленных юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством. Сюда, например, можно отнести, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также закрепленные охотничьи угодья.

В настоящее время проводятся завершающие процедуры по согласованию проекта постановления правительства Камчатского края об образовании ТТП.

Как реализуется взаимодействие региона с президентской платформой «Россия — страна возможностей», и, в частности, с новым проектом платформы «Экософия»?

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» — партнёр нашего форума.

Именно с Камчатского края на форуме запустится новый проект президентской платформы, связанный с развитием экологической культуры в России «Экософия».

В рамках проекта «Экософия» у наиболее экологически ответственной молодёжи появится возможность участвовать в значимых экособытиях страны.

«Экософия» готовит экологические уроки совместно со Школой защитников природы и участниками форума, проводит 2 сентября экологическую линейку для школьников края, проводит экоуроки в школах Камчатки, разрабатывает методические рекомендации по экоурокам на всю страну. Камчатский край проведёт в течение наступающего учебного года разработанные экоуроки во всех школах нашего региона.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» организует мероприятия по форуму для наших жителей на площадках в Елизово и Петропавловске-Камчатском. Предлагаем всем жителям присоединиться к интересным мероприятиям 1 сентября в рамках Дня экологических знаний. Будет работать эколекторий, экоквесты, а победители поедут совместно с проектом платформы «Россия — страна возможностей» «Больше чем путешествие» в экспедицию по Камчатке — это будет подарок РСВ для 50 лучших участников программы для жителей края.

В целом, у Камчатского края очень конструктивное и плодотворное взаимодействие с проектами президентской платформы.

Так, три студента Камчатского государственного технического университета приняли участие в Отборочных соревнованиях в рамках Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре и Челябинске приняли участие девять ребят из нашего региона.

В рамках грантового конкурса молодежных инициатив среди физических лиц поддержку получили три проекта: в номинации «#создавай_возможности» проект «FLOW — летний практикум для старшеклассников на Тихом океане»; в номинации «#помни» проект «Патриотическая сессия «Курильский десант»; в номинации «#будь_здоров» проект «Лыжней Кутха».

В рамках Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» в финал от Камчатского края вышел Эдуард Зыкин, студент КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». В рамках Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» в финал от Камчатского края вышли две команды: Термальненской средней школы и Николаевской средней школы. Итоговое мероприятие состоится осенью 2022 года.

Одним из организаторов форума «Экосистема» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Почему, с Вашей точки зрения, ставка делается именно на молодежную аудиторию?

Я глубоко убежден, что Камчатка должна быть регионом, ориентированным на будущее, а будущее зависит от тех, кто сейчас учится в школе, университете, делает первые шаги во взрослой жизни. Именно для этих ребят мы должны создать условия и сформировать правильные ценности, правильное мышление, тогда и в будущем ответственная политика будет в основе развития нашей страны.

Владимир Викторович, чего бы Вы пожелали участникам форума?

Я хочу пожелать, чтобы во время проведения форума — а любой форум для молодежи — это маленькая жизнь — они получили очень яркие и сконцентрированные впечатления от этого непродолжительного события. Я хочу пожелать, чтобы ребята все выключились из своей повседневности. А наша камчатская природа все для этого сделает.

И чтобы мы все вместе посвятили эти несколько дней делу защиты нашей природы, проектированию стратегии в этом направлении, поиску новых друзей, контактов, партнеров для того, чтобы идеи, которых у нашей молодежи множество, могли быть реализованы, благодаря сообществу, и чтобы сообщество нашего экологического форума, будучи сформированным в этом году, продолжило жить и развиваться во всех регионах нашей страны.