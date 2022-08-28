Марсель, Франция, , 03:18 — REGNUM Истощённых и обезвоженных мигрантов спасло судно Ocean Viking в Средиземном море. Об этом 28 августа сообщает France Info.

Лодка с мигрантами Daniel Barker

Судно Ocean Viking является кораблём гуманитарной миссии SOS Méditerranée, неправительственной организации со штаб-квартирой в Марселе. Начиная с 25 августа судно совершило пять спасательных операций. Мигранты были обнаружены между Ливией и Мальтой в деревянных лодках посреди Средиземного моря, всего было спасено 268 человек.

Уточняется, что у многих мигрантов диагностирован высокий уровень истощения и обезвоживание, а также сильные солнечные ожоги. Среди спасённых были несовершеннолетние, включая ребёнка возрастом три недели, а также беременные женщины. Часть детей была без сопровождения родителей. Все спасённые сейчас находятся под попечением SOS Méditerranée и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила. что с начала года в Средиземном море пропал 1161 человек из числа нелегальных мигрантов. В 2021 году количество без вести пропавших в Средиземноморье составило 2048 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Швеции представители левых партий считают, что страна должна вернуться к более щедрой миграционной политике.

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