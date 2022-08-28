Первомайск, ЛНР, 28 августа, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Школы Первомайска (Луганская Народная Республика) начнут учебный год без проведения линеек и в онлайн-формате. Об этом заявил 28 августа мэр Первомайска Сергей Колягин.

ИА REGNUM 1 сентября

По его словам, планировалось, что учебный год начнут 1314 школьников, в том числе 117 первоклассников, сообщает ТАСС. Однако обстрелы города не позволяют в полной мере обеспечить безопасность детей. Поэтому школы и детские сады 1 сентября начнут работу онлайн без проведения торжественных линеек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Владимир Путин распорядился обеспечить вооружённую охрану в школах в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Запорожской, Херсонской, Харьковской областей.