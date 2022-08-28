Москва, 28 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В России с 1 сентября изменят некоторые правила техосмотра личных автомобилей, сообщили РИА Новости.

techosmotr.ru Техосмотр

Необязательным станет наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки, больше не будет контролироваться подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах авто.

Из новых правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность на дороге, но техосмотр необходим, если водитель заметил техническую проблему.