Москва, , 02:32 — REGNUM Поддерживать Молдавию поставками российского газа значит субсидировать президентство Майи Санду. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пушков обратил внимание на заявление одного из лидеров молдавской оппозиции Илана Шора, сообщившего, что он готов ехать в Москву, чтобы договариваться с ней по газу. «Я хочу обратиться напрямую к правительству Российской Федерации и руководству «Газпрома» с просьбой согреть наши дома», — сообщил Шор.

«Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Москва должна фактически субсидировать президентство Санду. Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?», — задался вопросом Пушков.

По его мнению, если РФ пойдёт Кишинёву навстречу, то она не получит ничего, кроме усиления прозападного курса Санду, от которой не приходится ждать ни благодарности, ни изменения её нынешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия постоянно пытается добиться от России отсрочки платежей за поставки газа. В частности, молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Кишинёву необходимо договориться с «Газпромом» об отсрочке оплаты потреблённого топлива до конца текущего года.