Москва, , 02:24 — REGNUM Россия и Иран наращивают сотрудничество в торговой и военной сферах, чтобы противостоять санкциям. Такое мнение опубликовано в The Wall Street Journal.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году вырос на 80%. В 2022 году, введения новых пакетов санкций, Россия стала перенимать опыт Ирана в обходе ограничений. Иран стало посещать больше туристов и бизнесменов из России, стало обсуждаться создание изолированной банковской системы.

Также иранские военные делятся с Россией опытом использования беспилотных летательных аппаратов.