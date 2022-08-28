Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Американские пользователи Twitter подвергли критике президента США Джо Байдена, заявившего о том, что Киев защищает «демократию и суверенитет». Соответствующее заявление Байден сделал в поздравлении б. УССР с «днём независимости».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 24 августа Байден также заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Киеву. На вооружение и боеприпасы пойдут $3 млрд.

РИА Новости привело ряд высказываний представителей американской интернет-аудитории по этому поводу:

— «Если ты думаешь, что [бывш. УССР] хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов».

— «[Жители бывш. УССР] получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые».

— «Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!»

— «Мы должны отправить им $500 млрд, чтобы они отпраздновали».