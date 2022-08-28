Вашингтон, , 01:56 — REGNUM За последние месяца США расширили объёмы поставок вооружений киевскому режиму, осуществляемые морским путём. Об этом 27 августа сообщает «Вашингтон Пост».

Пентагон Archive.defense.gov

Согласно изданию, это связано с тем, что морские перевозки позволяют осуществить транзит больших объёмов вооружений, нежели поставки по воздуху, так как Киев нуждается в постоянном притоке оружия и боеприпасов. «Вашингтон Пост» цитирует представителя транспортного командования ВС США Стивена Паттхофа, по словам которого, Пентагон теперь может поставлять морем боеприпасы на территорию б. УССР даже раньше, чем их запрашивает Киев. При этом морской маршрут является менее оперативным, нежели воздушный, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях США объявили о реализации нового пакета военной помощи киевскому режиму. Речь идёт о поставках различных видов вооружений на миллиарды долларов.