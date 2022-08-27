Лондон, 28 августа, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Планы реагирования на протестные акции в связи с энергетическим кризисом в стране разрабатывает правительство Великобритании. Об этом 27 августа сообщает Reuters.

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Власти полагают, что рекордно высокая стоимость электроэнергии может стать причиной массовых протестов и беспорядков и привести к всплеску преступности в стране. При этом не уточняется, какие конкретно действия по предотвращению акций протестов могут быть предприняты со стороны британских властей.

Оператор единой британской энергосистемы National Grid указал, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года, а в стране возможно введение принудительного нормирования спроса на газ для предприятий. Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании в свою очередь объявило о грядущем повышении цен на электричество с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1578 ($1,86 тыс.) в год в сравнении с нынешним.

Эксперты предупреждают, что в возникшей ситуации резкого повышения цен, при отсутствии значимой помощи гражданам от правительства Великобритании, в стране в предстоящие месяцы может разразиться социальная катастрофа.

При этом еженедельная газета The Observer рассказала, что британские профсоюзы уже запланировали на осень серию массовых забастовок. При этом представители разных профессий хотят скоординироваться и для большего эффекта провести забастовку в один день. Основное требование протестующих будет состоять в повышении заработной платы с поправкой на темпы инфляции.

По официальным данным, инфляция в стране выросла на 10,1% в годовом исчислении, это самый высокий уровень за 40 лет. По прогнозам Банка Англии, уровень инфляции осенью может достичь 13%.