Уагадугу, , 01:19 — REGNUM В провинции Тапоа (Буркина-Фасо) боевики напали на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику в Бунгу, сообщили РИА Новости.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

В ночь с 25 на 26 августа террористы напали на пять машин в районе населенного пункта Надиабонли. Машины ехали на помощь колонне с припасами, которая увязла в грязи. После техобслуживания колонна была реорганизована, и пять автомобилей остались позади без воинского сопровождения. На них и напали боевики.

Шесть мирных жителей погибли, двое ранены. Пострадавших эвакуировали.