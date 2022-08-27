Татарстан, 30 января, 2011, 11:23 — ИА Регнум. Непотушенная сигарета стала причиной пожара и гибели четырех человек в одном из баров Казани. К такому выводу пришли специалисты ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар в баре "Лепрекон", расположенном на улице Кремлевская, возник в пять часов утра 30 января. На момент пожара в здании находились около 70 человек. На место ЧП сразу же прибыли 116 пожарных, 45 единиц техники. Пожару было присвоена третья степень сложности. При тушении были обнаружены сначала тела двух погибших, затем еще два тела сильно обгоревших мужчин. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем: на диване оставили непотушенную сигарету.