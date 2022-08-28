Тирана, , 01:16 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама считает нелепыми заявления о том, что задержанные в этой стране граждане России и б. УССР занимались там шпионажем.

Напомним, 21 августа правоохранительные органы Албании объявили о поимке нескольких человек с паспортами РФ и б. УССР, которые якобы пытались проникнуть на военный объект. Согласно утверждениям местных правоохранителей, один из задержанных пытался распылить ему в лицо газ из баллончика.

По словам Рамы, учреждения, куда пытались пробраться задержанные, уже не классифицируется как объекты особой важности. «Они (объекты — ИА REGNUM) дошли до нынешнего состояния, потому что потеряли возможность оплачивать счета за электричество, им даже отключили свет. Там есть несколько охранников, чтобы предотвращать попытки проникновения. Говорить, что шпионаж заключался в том, чтобы изображать оставшееся от коммунизма, крайне нелепо», — приводит слова Рамы Albanian Daily News.

«Что нас должно заинтересовать, так это реальные намерения этих людей, находившихся в нашей стране. Шпионская миссия на спортивной машине, которая словно говорит «пойди и поймай меня» — это нелепо», — уверен Рама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее задержанные заявили, что они являются фотографами и блогерами, которые снимают заброшенные военные базы и другие объекты.