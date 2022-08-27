Амстердам, 28 августа, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей на юге Нидерландов. Об этом 27 августа сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в деревне Ньив-Бейерланд около 19:00 мск. По предварительным данным, грузовик, принадлежащий испанской транспортной компании El Mosca, по неизвестной причине съехал с насыпной автотрассы и врезался в группу людей, которые организовали отдых с барбекю на открытом воздухе рядом с автодорогой.

Как уточнила пресс-служба полиции, в результате наезда погибли как минимум три человека, несколько получили ранения и были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал и был задержан сотрудниками полиции. Точное количество погибших и пострадавших не называется.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция ищет свидетелей произошедшего. Отмечается, что многим в общине понадобилась психологическая помощь после происшествия, так как у погибших и пострадавших было много родственников и друзей в населённом пункте, где люди живут очень плотным сообществом.

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