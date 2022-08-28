Триполи, , 01:04 — REGNUM В боях в столице Ливии, Триполи, погибли 23 человека и 140 были ранены, сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.

Триполи David Stanley

Утром 26 августа в Триполи начались бои между сторонниками главы ПНЕ Ливии Абдельхамида Дбейбы и премьера Фатхи Башаги. Канал Al-Arabiya сообщил, что сторонники Башаги установили контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились. «Силы специального реагирования», выступившие на стороне Дбейбы, захватили в Триполи несколько зданий, в которых базировалась группировка «ан-Наваси».

Дбейба и Башага обвинили друг друга в эскалации конфликта.