Москва, , 00:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 28 августа поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Шахтёры Donland.ru

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы», — говорится поздравлении.

Путин также отметил, что День шахтёра в этом году отмечается в 75-й раз.