Донецк, 28 августа, 2022, 00:47 — ИА Регнум. В октябре 2022 года посетить Донбасс планирует группа политических активистов из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера организации «Единая Италия» Амедео Авондета.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Авондет, назвавший РФ «историческим союзником Италии», планирует посетить Донбасс вместе с членами делегации из Германии, Франции, Испании и Австрии.

Инициатором поездки в Донбасс стал активист из Австрии Вильхельм Лангталер.