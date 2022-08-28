Москва, , 00:41 — REGNUM В Москве неизвестная женщина подожгла автомобиль сотрудника МО РФ. Поджог произошёл на Ленинградском шоссе.

Горящий автомобиль francois schnell

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина подошла к машине чиновника Минобороны, облила её бензином и подожгла. Она была задержана и доставлена в полицию.

В свою очередь, по сведениям РБК, заявка о возгорании автомобиля поступила в ГУ МЧС в 15:33 27 августа. Приехавшие спасатели обнаружили, что у машины горит багажник, и потушили его.