Стамбул, Турция, 28 августа, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Выход семи судов с сельхозпродукцией из трёх портов на территории б. УССР санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соответствующую информацию 27 августа распространил СКЦ.

Seaport.com.ua Порт Черноморск ночью

В общей сложности планируется вывезти 210 294 тонн продукции, в том числе зерно пшеницы, ячменя, кукурузы. Два сухогруза SSI Invicible II и Anastasia отправятся по морскому коридору из порта Черноморска, первое судно направится в Китай с грузом 49,5 тыс. тонн ячменя, второе доставит в Турцию 3,8 тыс. тонн пшеницы.

Из порта Южный отправятся два судна Silver Lady и Melina, гружёные кукурузой. Они доставят 39,49 и 27,5 тыс. тонн груза в Италию и Румынию. Из Одессы одобрен выход трёх грузовых судов, сухогруз FPMC B 201 доставит 33 тыс. тонн пшеницы в Египет, судно Aeolos привезёт в Нидерланды 30 тыс. тонн кукурузы, сухогруз DS Sofie Bulker направится в Испанию с грузом 27 тыс. тонн ячменя.

Также уточняется, что специалисты СКЦ провели проверку девяти судов, на 28 августа запланирован досмотр ещё шести сухогрузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД России морским гуманитарным коридором в Чёрном море для вывоза сельхозпродукции из портов б. УССР в рамках зерновой инициативы воспользовались уже 39 судов.