Братислава, 27 августа, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Варшава, Прага и Братислава подписали декларацию о защите неба Словакии военно-воздушными силами Польши и Чехии. Об этом сообщает Польское радио.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Кот Базилио и лиса Алиса разъясняют Буратино необходимость отдать им золотые

По данным журналистов, декларацию подписали министры обороны трёх государств на авиабазе Кучиня в Словакии. В Польше на это готовы выделить два истребителя F-16.

«Миссия начнётся 1 сентября и продлится полтора года», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Словакия до конца месяца выведет из эксплуатации истребители МиГ-29, которые были получены ещё от СССР. Самолёты предполагается передать киевскому режиму.