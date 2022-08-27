Москва, 27 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. День российского кино отмечается в России ежегодно 27 августа. Отечественный кинематограф остается неотъемлемой частью нашей культуры. С каждым годом российское кино укрепляет свои позиции: появляются новые художественные картины, уникальные авторские проекты, которые занимают достойные места на российских и международных фестивалях. Санкции поставили отечественную киноиндустрию в совершенно новые условия, что позволило придать импульс развития российского киноискусства и повышения его качества.

ИА REGNUM Кино - в массы!

В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты «новой волны» от «Единой России», отметив особое значение праздника в нынешних условиях, а также порекомендовали подписчикам посмотреть отечественные фильмы.

Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике отметил уникальность российского кино: «Лучшие режиссеры, операторы и актеры — в нашей стране! Так было и так будет! Я поздравляю всех причастных к российскому кино с профессиональным праздником».

Он также поздравил операторов и корреспондентов, которые освещают специальную военную операцию: «Глядя на них, вспоминаются операторы, которые работали на фронтах Великой Отечественной войны. Снимали документальные фильмы, которые потом стали доказательством преступлений фашистов».

Депутат порекомендовал посмотреть российский фильм «Первый Оскар», в котором рассказывается о работе операторов на фронте.

Юлия Саранова, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике поздравила россиян с Днем российского кино.

«Это отличный повод, чтобы вспомнить классику нашего кинематографа. Посмеяться от души над приключениями Шурика или начать создавать новогоднее настроение уже сегодня с «Елки», — подчеркнула она.

Татьяна Дьяконова, первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы ко Дню российского кино порекомендовала подписчикам посмотреть отечественные фильмы вместе с детьми. Она привела подборку фильмов, таких как «Вам и не снилось», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего».

Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле рассказал о советских фильмах, на которых выросло не одно поколение.

«Прошло более ста лет с момента показа первого фильма российского производства. Позднее, во времена СССР, снимали культовые картины: «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «А зори здесь тихие», «Девчата» и другие», — сказал он.

Депутат также отметил, что «в нынешней России наши режиссеры сняли не менее культовые ленты: «Брат», «В августе 44-го», «Война», «Сестренка», «Утомленные солнцем» и другие. Эти фильмы подтверждают одно — мы умеем снимать кино, передавать эмоции и атмосферу через великолепную игру актеров, операторскую и режиссерскую работу», — отметил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой Президентом России Владимиром Путиным.