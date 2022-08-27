Варшава, 27 августа 2022, 23:49 — REGNUM Польша продолжит наращивать милитаризацию, снабжая армию всё большим количеством оружия. Об этом в интервью изданию Polska Times заявил вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он сообщил, что польскому военпрому заказали почти сотню самоходных гаубиц Krab, 120 самоходных миномётов Rak. Также Польша закупает американские танки Abrams и самолёты F-35, австрийские вертолеты AW149 и планирует приобрести вертолёты Black Hawk («Чёрный ястреб») и ракетную установку залпового огня WR-40 Langusta, зенитные ракетные системы Patriot и южнокорейские ракетные установки K239 Chunmoo.
«Хочу напомнить, что уже в 2019 году мы заказали партию реактивных систем залпового огня HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 штук, это ракеты с дальностью до 300 километров», — заявил Блащак.
Напомним, ранее в Польше сообщили о планах нарастить численность армии со 111,5 тысяч до 300 тысяч.