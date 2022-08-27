Будапешт, , 23:49 — REGNUM Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна совсем не одинока в нежелании вводить санкции против российских энергоносителей, однако другие страны Евросоюза просто боятся проводить свою политику. Об этом Сийярто заявил сегодня, 27 августа, выступая на общественном форуме «Транзит».

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По словам Сийярто, большинство стран Евросоюза просто боятся отстаивать свои национальные интересы из-за существующего «либерального мейнстрима».

«Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто отметил, что на последнем заседании совета министров иностранных дел Евросоюза, где как раз обсуждались санкции против российской нефти, несколько коллег подошли к нему и спросили: «Петер, ты же против, да? Мы с тобой!»