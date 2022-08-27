Белград, , 23:32 — REGNUM В сейфе президента Сербии Александара Вучича хранятся дипломатические ноты об отзыве признания суверенитета Косова от семи стран. Об этом он заявил 27 августа в телеобращении к согражданам.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время в моём сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи», — сказал Вучич.

Он пригрозил, что опубликует ноты, если в Косово ещё раз попытаются вступить в международные организации. О наличии четырёх нот об отказе признания Косова сербский президент сообщил в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич ранее заявил, что Белград готов частично принять требования властей Косова относительно въездных документов в край при определённых условиях и гарантиях ЕС. Он подчеркнул, что это не следует воспринимать, как признание Сербией провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.